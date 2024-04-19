Fox News: экс-президент США Трамп потребовал от Европы больше денег для Украины

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Европа сделала больше для помощи Украине, заявив, что Вашингтон уже внес слишком большой вклад. Его слова приводит Fox News.

Экс-президент выразил недоумение в связи с тем, что США, несмотря на то, что между ними и Украиной целый океан, дают больше денег, чем Европа. Он пояснил, что «выживание и сила» Украины важны для Вашингтона, но это должно вызывать большую озабоченность у Европы из-за географической близости.

«Почему Европа не может выделить такое же или сопоставимое количество денег, которые вложили Соединенные Штаты Америки, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране?» — задался вопросом Трамп в соцсетях.

Бывший лидер призвал Европу изменить эту ситуацию. Он также обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена и «некомпетентных демократов» в том, что сейчас происходит «полный беспорядок». Трамп заверил, что, будь он президентом, конфликт никогда не начался бы.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не должен расширять объемы помощи Киеву. «Гораздо важнее для меня то, что Европа должна сделать шаг вперед, это они должны дать деньги», — подчеркнул он.