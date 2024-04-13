Трамп переложил ответственность за расширение объемов помощи Украине на Европу

Трамп: расширением объемов помощи Украине должна заниматься Европа, а не США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон не должен расширять объемы помощи Украине. Он переложил ответственность за это на европейские государства. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

«Мы [США] продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов. Гораздо важнее для меня то, что Европа должна сделать шаг вперед, это они должны дать деньги, они должны сравнять [объемы военной помощи Украине с США]», — заявил бывший американский лидер.

Трамп отметил, что будет очень расстроен в том случае, если Евросоюз откажется это сделать.

Ранее бывший аналитик Пентагона и лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что Запад растерял мандат президента Украины Владимира Зеленского, который он получил на выборах пять лет назад.