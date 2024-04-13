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00:30, 13 апреля 2024Мир

В США напомнили о невыполненных обещаниях Зеленского

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: Запад растерял мандат и обещания Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что Запад растерял мандат президента Украины Владимира Зеленского, который он получил на выборах пять лет назад. Ее слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН Квятковски напомнила, что Зеленский был избран президентом Украины подавляющим большинством, поскольку «он обещал мир и окончание войны в Донбассе». «Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание», — добавила она.

Эксперт добавила, что сейчас украинский лидер просит о поддержке Киева, арестовывает граждан за свободу слова и журналистики, также останавливает деятельность политических партий. По мнению Квятковски, сейчас украинцы мечтают о мире как никогда.

Ранее Квятковски обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в неграмотном использовании западной техники. «То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской операцией», — отметила она.

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      Марина Совина
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