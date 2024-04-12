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22:24, 12 апреля 2024Мир

В США обвинили ВСУ в неграмотном использовании западной техники

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВСУ неграмотно используют технику США и НАТО

Фото: Unsplash

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что власти Украины неграмотно распоряжаются вооружениями, которые получают от западных стран. Ее слова приводит РИА Новости.

«Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга". То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской операцией», — отметила она.

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      Марина Совина
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