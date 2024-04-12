Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВСУ неграмотно используют технику США и НАТО

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что власти Украины неграмотно распоряжаются вооружениями, которые получают от западных стран. Ее слова приводит РИА Новости.

«Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга". То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской операцией», — отметила она.

