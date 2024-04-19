Цукерберг стал богаче Маска

Марк Цукерберг обошел Илона Маска в рейтинге богатейших людей планеты BBI

Основатель компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг обошел бизнесмена и генерального директора Tesla и Space X Илона Маска. Миллиардеры поменялись местами в рейтинге богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index (BBI), где Маск опустился на четвертую строчку.

За сутки Цукерберг стал богаче на 2,6 миллиарда долларов (до 178 миллиардов) на фоне роста котировок принадлежащей ему компании. За то же врем капитал Маск упал почти на 4 миллиарда, до 170 миллиардов долларов, так как акции Tesla на торгах в четверг, 18 апреля, подешевели на 3,6 процента. На первом месте списка остается владелец производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно с состоянием в 218 миллиардов долларов, вторую строчку сохранил за собой основатель Amazon Джефф Безос (201 миллиард долларов).

Ранее стало известно, что по итогам года самым разбогатевшим российским бизнесменом стал основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников. Состояние 57-летнего миллиардера за год выросло на 113 процента и составило 3,2 миллиарда долларов. Владелец торговой сети также был признан единственным из россиян, кто смог удвоить свой капитал.

