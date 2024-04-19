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17:29, 19 апреля 2024Экономика

Цукерберг стал богаче Маска

Марк Цукерберг обошел Илона Маска в рейтинге богатейших людей планеты BBI

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Основатель компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг обошел бизнесмена и генерального директора Tesla и Space X Илона Маска. Миллиардеры поменялись местами в рейтинге богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index (BBI), где Маск опустился на четвертую строчку.

За сутки Цукерберг стал богаче на 2,6 миллиарда долларов (до 178 миллиардов) на фоне роста котировок принадлежащей ему компании. За то же врем капитал Маск упал почти на 4 миллиарда, до 170 миллиардов долларов, так как акции Tesla на торгах в четверг, 18 апреля, подешевели на 3,6 процента. На первом месте списка остается владелец производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно с состоянием в 218 миллиардов долларов, вторую строчку сохранил за собой основатель Amazon Джефф Безос (201 миллиард долларов).

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