В России отреагировали на удар Израиля по Ирану

Депутат Чепа предрек затихание конфликта Израиля и Ирана после нового удара

После атаки Ирана на Израиль все опасались ответного удара, который мог спровоцировать эскалацию в регионе. Но, к счастью, удар оказался не таким сильным, как можно было ожидать. Так в разговоре с «Лентой.ру» ответ Израиля оценил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Даже американцы обращались к Израилю с просьбой не наносить ответный удар, хотя глава страны Биньямин Нетаньяху сразу заявил, что ответ неизбежен. Иран же в сказал, что, в случае удара Израиля, ответят в течение нескольких секунд, что могло привести к эскалации, — напомнил Чепа. — Но в результате удар Израиля не был сильным».

Политик заметил, что пока нет ясности относительно того, какой окажется реакция Ирана на атаку Израиля. Тем не менее, есть основания надеяться на то, что острота конфликта постепенно начнет спадать.

«В любом случае, это были серьезные шаги. Любые атаки могут приводить к самым непредсказуемым последствиям, это всегда большая угроза», — заключил депутат.

Напомним, утром в иранском Исфахане были слышны три взрыва. По данным агентства Fars, они могли быть вызваны реакцией систем ПВО на пролет беспилотников.