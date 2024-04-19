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18:45, 19 апреля 2024Россия

В Госдуме осудили акцию с поставленными на колени детьми

Депутат Госдумы Берулава осудил акцию с поставленными на колени детьми в школах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цель, с которой детей в российских школах поставили на колени в День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, неочевидна. Первый замглавы думского комитета по просвещению Михаил Берулава в разговоре с изданием «Подъем» осудил памятную акцию и призвал министра просвещения провести разъяснительную работу с директорами тех школ, где она проходила.

Акция прошла 18 апреля. В рамках нее учеников некоторых российских школ выстроили в форме пятиконечной звезды и поставили на колени. Как стало известно изданию, мероприятия прошли в Крыму, Чувашии, Мордовии, а также в Омской, Иркутской и Ростовской областях.

Берулава назвал прошедшую акцию ненужной крайностью. «А зачем это сделали? Это что, сверхвоспитание?» — задался вопросом депутат.

Парламентарий подчеркнул, что за проводимые в школах мероприятия отвечают директора. А если такие акции проводят мимо руководства учебного заведения, значит, «в этой школе не очень хорошо». Теперь, по его словам, все зависит от министра просвещения Сергея Кравцова, которого он призвал провести разъяснительную работу с директорами. «Если в школе что-то не так, министр доводит до руководителей подразделений, директоров — и они должны выполнять», — сказал Берулава.

Ранее в Бурятии участники спецоперации вручили на уроке ученикам шестого класса из школы №31 Улан-Удэ флаг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с надписью: «Ничего личного, нам заплатили». Как стало известно, военные пообщались с детьми в рамках Урока мужества. В свою очередь, руководство учебного заведения утверждало, что участникам встречи «продемонстрировали познавательный фильм и ответили на вопросы об СВО».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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