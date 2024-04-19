В Харьковской области рассказали о панике местных из-за мобилизации

Глава ВГА Харьковской области заявил о попытках местных сбежать от мобилизации

Жители Харькова и окрестностей боятся выходить из дома из-за страха мобилизации, при этом они пытаются сбежать из города при первой возможности. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

По словам чиновника, эвакуация, которую сейчас проводят власти региона, является предлогом, чтобы насильно мобилизовать еще больше мужчин.

«Люди не хотят идти на убой, понимая, что их ждет на фронте», — сказал Ганчев.

Он добавил, что харьковчане все чаще пытаются покинуть город в составе небольших групп, минуя дороги.

Ранее Ганчев сообщал, что из-за активной переброски бойцов Вооруженных сил Украины в Харьковскую область у властей региона возникла проблема с их расселением, для решения которой они объявили принудительную эвакуацию.