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11:39, 18 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове начали выселять местных жителей и размещать в их домах солдат ВСУ

Глава Харьковской ВГА Ганчев: людей вынуждают покидать дома, селят солдат ВСУ

Фото: Leo Correa / Reuters

Из-за активной переброски солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковскую область у руководства региона возникла проблема с их расселением. Власти Харькова начали выселять местных жителей и размещать в их домах украинских бойцов, рассказал в беседе с РИА Новости глава Харьковской военной городской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Объявлена принудительная эвакуация так называемая. То есть нужно было освобождать [жилое пространство] для военнослужащих (...). Надо где-то этих "укровояк" расселять, поэтому простых людей просто вынуждают покидать свои дома, и очень много людей были просто выселены», — заявил чиновник.

Он добавил, что отдельной проблемой украинских властей оказалось расселение иностранных наемников ВСУ, которых, по оценкам Ганчева, довольно много в Харьковской области.

Ранее селиться в домах мирных жителей украинским солдатам разрешили в подконтрольном ВСУ Херсоне. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, эти бойцы часто разграбляют хозяйское имущество.

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      Глеб Палехов
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