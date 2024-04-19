В России захотели запустить прямые рейсы в две страны Африки

Sputnik Africa: Россия обсуждает запуск прямых рейсов в Зимбабве и Намибию

В России захотели запустить прямые рейсы в Южную Америку, две страны Африки — Зимбабве и Намибию, а также чартерные рейсы в Северную Корею. Об этом рассказала Sputnik Africa глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Собеседница издания отметила, что Минэкономразвития активно обсуждает запуск прямых рейсов по указанным направлениям с начала 2024 года. «Но что из вышеперечисленного действительно осуществится, сказать сложно», — добавила Ломидзе.

В середине марта директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев сообщил, что Россия в 2024 году планирует запустить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, Кувейтом, Филиппинами и Индонезией. По словам главы АТОР, в последнее государство из перечисленных российские туристы «летят охотно, даже с пересадкой».

В марте стало известно, что Россия захотела установить прямое авиасообщение с Бангладеш. Российский посол в этой азиатской стране сообщил, что Москва хочет быть партнером в развитии растущей авиационной промышленности Дакки.