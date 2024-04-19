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18:49, 19 апреля 2024Мир

В США республиканцы обвинили Байдена в ударах Ирана по Израилю

Сенатор-республиканец Круз обвинил Байдена в ударах Ирана по Израилю
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Тед Круз

Тед Круз. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Республиканцы в Сенате США обвиняют действующего американского лидера Джо Байдена и Демократическую партию в том, что они «придали смелости» Ирану совершить удары по Израилю. Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз, сообщает Fox News.

«Вместо того чтобы поддерживать Израиль, демократы сосредоточены на апеллировании к своей радикальной левой базе, которая ненавидит Израиль и активно поддерживает ХАМАС и Иран», — передает телеканал слова политика.

Круз также добавил, что американский лидер «в прямом смысле финансировал нападение Тегерана на Тель-Авив». По его мнению, позиция демократов в отношении Израиля и Ирана «столь же нелогична, сколь и неоправданна».

Таким образом, Круз напомнил о решении Байдена в августе прошлого года разблокировать активы Ирана в рамках соглашения об обмене заключенными. Сделка вызвала резкую критику республиканцев, которые выступают за жесткое сдерживание Тегерана.

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      Дарья Устьянцева
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