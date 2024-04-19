Захарова заявила об опасности «бряцанья оружием» для ЕС

Захарова: бряцание оружием только ослабляет ЕС в многополярном миропорядке

Дальнейшая милитаризация и «бряцание оружием» будут только ослабевать роль Европейского союза (ЕС) в многополярном миропорядке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада», — рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что ЕС сам себя довел до такого состояния на международной арене. По ее мнению, в этом виновата не столько зависимость от США, сколько «двойные стандарты» Брюсселя и его «конфронтационная инерция».

Ранее Захарова заявила, что Запад и далее будет проявлять свой экстремизм в отношении энергетических проектов России, как это ранее произошло с газопроводом «Северный поток».