Захарова заявила об экстремизме Запада из-за желания G7 подорвать проекты России

Захарова: Запад проявляет экстремизм в отношении энергетических проектов России

Запад и далее будет проявлять свой экстремизм в отношении энергетических проектов России, как это ранее произошло с газопроводом «Северный поток». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Видимо, будут подрывать наши энергетические проекты так же, как они подорвали "Северные потоки". Экстремизм коллективного Запада становится очевидным», — сказала дипломат, комментируя слова глав МИД стран «Большой семерки» (G7) о том, что клуб намерен «подрывать развитие будущих энергетических проектов в России».

Ранее стало известно, что G7 намерена усилить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть. В соответствии с такой политикой «Группа семи» обещает препятствовать развитию альтернативных путей доставки российских энергоресурсов и развитию других услуг, например, страхованию перевозок нефти.