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17:20, 20 апреля 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта

Shot: в Дагестане задержана 48-летняя пособница боевика Шаляпина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Дагестане представители силовых структур задержали 48-летнюю пособницу боевика Олега Шаляпина, который вместе с тремя членами банды в июле 2014 года совершил расправу над полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В сообщении уточняется, что подозреваемую зовут Липа, ее фамилия не раскрывается. Женщину обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании с 2014 по 2015 год. По версии следствия, в это время Липа М. обеспечивала продуктами главаря террористической группировки «Кизилюртовская» Шаляпина. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Именно в этот отрезок времени участники банды организовали нападение на полковника МВД Салимгереева. Террористы-диверсанты вломились в дом офицера в городе Кизилюрте и после пыток обезглавили его. Все четверо злоумышленников позже были ликвидированы в ходе проведения контртеррористических операций.

Самого Олега Шаляпина устранили в феврале 2015 года в селе Нечаевка Кизилюртовского района. В начале мая того же года в Кизилюрте при проверке документов себя подорвал еще один активный член кизилюртовской группировки — Шамиль Абдулхаликов.

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      Елизавета Картавцева
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