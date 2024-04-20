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12:01, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

В Германии предрекли уничтожение Россией украинских F-16

Журналист Репке: Россия может легко уничтожить украинские истребители F-16

Фото: Staff Sgt. Kregg York / Globallookpress.com

Россия может с легкостью уничтожить истребители F-16, которые западные страны планируют передать Украине, предрекает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в X.

«Самолеты станут легкой мишенью и будут уничтожены за пару дней или недель», — уверяет журналист.

По его мнению, подтверждением этому являются недавние удары России по Днепропетровску. Согласно Репке, F-16 бесполезны без эффективной противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее журналист заявил, что Россия практически полностью уничтожила украинскую ПВО.

В марте военный аналитик немецкого издания Bild допустил, что Вооруженные силы России могут в скором времени выйти на оперативный простор под Авдеевкой.

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      Иван Потапов
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