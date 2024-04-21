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18:16, 21 апреля 2024Мир

Асад предрек исправление хода истории благодаря СВО

Асад: спецоперация на Украине исправит ход истории, Россия победит в конфликте

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Спецоперация на Украине исправит ход истории и окончится победой России, предрек президент Сирии Башар Асад. Такое заявление он сделал в программе «Глобальное большинство» на Первом канале, выпуск доступен на сайте канала.

«СВО исправит ход истории, не изменит ее или заново напишет, а именно исправит. Россия, как могучая держава, сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран», — сказал Асад.

Сирийский лидер выразил уверенность в том, что конфликт окончится победой России и она вновь объединит братские народы. «Россия исправляет то, что наворотили другие», — отметил он.

Кроме того, Асад заявил, что Россия укрепляет мировую стабильность в политическом и военном аспекте. По его словам, действия страны обусловлены тем, что она сама пострадала от «целенаправленной работы [Запада] по стравливанию малых народов, исторически проживавших вместе».

Ранее президент Сирии высмеял работу Владимира Зеленского на посту главы Украины. Он заявил, что Зеленский был в роли комедианта успешнее, чем в роли «лидера нации».

Перед этим Асад сообщил, что большинство сирийцев поддерживают Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Он также счел, что РФ одержит верх в конфликте, в результате чего возникнет новый мир — безопасный и спокойный.

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      Олег Давыдов
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