В ФРГ высказались о новом пакете помощи Украине

Депутат Кизеветтер: новая помощь Киеву может стать последним крупным траншем

Новый пакет помощи Киеву, одобренный Палатой представителей Конгресса США, может на данный момент стать последним крупным траншем для Украины со стороны США. О такой вероятности заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, пишет «Прайм».

По словам политика из ФРГ, не стоит забывать, что конфликт может продлиться еще долго. «Это, возможно, на данный момент будет последний крупный пакет помощи со стороны США», — высказался Кизеветтер.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил решение Палаты представителей передать Украине новый пакет помощи. Он счел, что такой шаг не изменит положение на поле боя.

Перед этим Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат США.