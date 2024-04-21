Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:21, 21 апреля 2024Россия

Россиянам назвали главные признаки телефонного мошенничества

Депутат Немкин: телефонного мошенника могут выдать настойчивость и нетерпение

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Разговор, в ходе которого звонящий настойчиво требует перевести деньги или передать ему пароли, может сигнализировать о мошенничестве. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, на возможное мошенничество указывают несколько факторов. Если собеседник настойчиво требует перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно вложиться», то нужно как можно быстрее повесить трубку. Депутат подчеркнул, что аферисты являются хорошими психологами и профессионально вводят людей в заблуждение.

«Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка — ваш лучший друг», — отметил Немкин.

Ранее IT-специалист компании SentiLink Дэвид Меймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Для обмана жертв злоумышленники используют два смартфона и улучшенные приложения для создания дипфейков.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?

      Россиянам назвали главные признаки телефонного мошенничества

      ЕС и НАТО отреагировали на решение Конгресса США о помощи Украине

      Россиян возмутил бегавший по детской площадке в одних трусах мужчина

      Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления

      Объявившему голодовку экс-главе правительства Карабаха разрешили позвонить семье

      В США назвали новую помощь Украине бессмысленной

      Протестующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу

      На Украине раскритиковали решение США о помощи Киеву

      Соседов вернется на НТВ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше