Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:03, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Раскрыт новый способ мошенничества на сайтах знакомств

IT-эксперт Меймон: мошенники используют улучшенные приложения для дипфейков

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

IT-специалист компании SentiLink Дэвид Меймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Его комментарий приводит портал Wired.

Меймон рассказал, что для обмана жертв мошенники используют два смартфона и улучшенные приложения для создания дипфейков. По его словам, одно устройство снимает самого мошенника и меняет его внешность с помощью приложения в режиме реального времени, тогда как другое устройство снимает на камеру выдаваемую картинку с первого.

В некоторых случаях для этой схемы используется лишь один ноутбук с веб-камерой и специальное программное обеспечение, добавил эксперт.

IT-эксперт Рэйчел Тобак, в свою очередь, отметила, что при помощи технологии дипфейков мошенники могут изменять внешность, выбирая необходимый цвет глаз, волос, оттенок кожи и даже голос, чтобы показаться жертве максимально привлекательными. По данным портала, используя созданный образ, мошенники рассказывают истории о несчастных случаях, которые якобы с ними произошли, и просят о финансовой помощи.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Николая Масальского к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Аферист познакомился на сайте знакомств с девушкой и обманул ее на 1,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заявил, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Какое условие поставили России?

      Снятая за занятием групповым сексом 11-летняя россиянка бросила школу

      Главкому ВСУ представили африканский Mbombe

      В российском городе учитель ОБЖ устроил стрельбу холостыми патронами на учениях

      Турист отказался платить за еду и был депортирован с Бали

      Саакашвили решил стать главой учрежденной им партии

      Российские пациенты пожаловались на массовую замену лечебной терапии

      Раскрыт новый способ мошенничества на сайтах знакомств

      Россиянка впала в кому после укола у косметолога

      Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше