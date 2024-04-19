Раскрыт новый способ мошенничества на сайтах знакомств

IT-эксперт Меймон: мошенники используют улучшенные приложения для дипфейков

IT-специалист компании SentiLink Дэвид Меймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Его комментарий приводит портал Wired.

Меймон рассказал, что для обмана жертв мошенники используют два смартфона и улучшенные приложения для создания дипфейков. По его словам, одно устройство снимает самого мошенника и меняет его внешность с помощью приложения в режиме реального времени, тогда как другое устройство снимает на камеру выдаваемую картинку с первого.

В некоторых случаях для этой схемы используется лишь один ноутбук с веб-камерой и специальное программное обеспечение, добавил эксперт.

IT-эксперт Рэйчел Тобак, в свою очередь, отметила, что при помощи технологии дипфейков мошенники могут изменять внешность, выбирая необходимый цвет глаз, волос, оттенок кожи и даже голос, чтобы показаться жертве максимально привлекательными. По данным портала, используя созданный образ, мошенники рассказывают истории о несчастных случаях, которые якобы с ними произошли, и просят о финансовой помощи.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Николая Масальского к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Аферист познакомился на сайте знакомств с девушкой и обманул ее на 1,2 миллиона рублей.

