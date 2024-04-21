Россияне выстроились в очереди за шенгеном ради летнего отпуска в Европе

Российские туристы выстроились в очереди за шенгенскими визами в Европу

Российские туристы выстроились в очереди за шенгенскими визами в официальных визовых центрах. О росте интереса россиян к летнему отпуску в Европе сообщает РБК.

По словам гендиректора сети «Единый Визовый Центр» Алины Гафуровой, интерес россиян к странам Европейского союза в 2024 году вырос. Для заявителей стали серьезной проблемой очереди в визовых центрах. Поскольку с получением долгосрочных виз появились сложности, россияне все чаще обращаются за помощью к агентам.

Ранее Испания стала страной, которая чаще всего выдает шенгенские визы российским туристам. Так, Мадрид оформил более 154 тысяч шенгенов примерно из 603 тысяч. В числе других наиболее лояльных к российским туристам стран Шенгенской зоны также названы Финляндия (более 105 тысяч виз).