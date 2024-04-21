Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:50, 21 апреля 2024Путешествия

Россияне выстроились в очереди за шенгеном ради летнего отпуска в Европе

Российские туристы выстроились в очереди за шенгенскими визами в Европу
СюжетВизы в Европу:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские туристы выстроились в очереди за шенгенскими визами в официальных визовых центрах. О росте интереса россиян к летнему отпуску в Европе сообщает РБК.

По словам гендиректора сети «Единый Визовый Центр» Алины Гафуровой, интерес россиян к странам Европейского союза в 2024 году вырос. Для заявителей стали серьезной проблемой очереди в визовых центрах. Поскольку с получением долгосрочных виз появились сложности, россияне все чаще обращаются за помощью к агентам.

Ранее Испания стала страной, которая чаще всего выдает шенгенские визы российским туристам. Так, Мадрид оформил более 154 тысяч шенгенов примерно из 603 тысяч. В числе других наиболее лояльных к российским туристам стран Шенгенской зоны также названы Финляндия (более 105 тысяч виз).

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      Захарова связала воровство Вашингтоном активов Москвы с терактами СБУ в России

      Захарова обвинила США в готовности продолжать конфликт «до последнего украинца»

      Подросток взорвал петарду в парке при усадьбе и попал в больницу

      В ХАМАС заявили о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы

      Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»

      Губернатор российского региона предупредил о наступлении максимального паводка

      Россияне выстроились в очереди за шенгеном ради летнего отпуска в Европе

      В Москву прибыла глава Гагаузии

      В Совфеде сообщили о последствиях конфискации активов России в пользу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше