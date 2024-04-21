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18:05, 21 апреля 2024Путешествия

Россиянка описала быт в узбекской глубинке фразой «я бы так жить не смогла»

Фото: Карподакус / Wikimedia

Российская тревел-блогерша побывала в узбекском кишлаке недалеко от Бухары и раскрыла особенности быта местных жителей. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Условия, в которых они живут, хоть и кажутся мне ужасными, но впечатление от визита осталось наилучшее. Глядя на то, как ловко узбечки приспособились и справляются с трудностями, понимаю, что восхищаюсь ими, но я бы так жить точно не смогла», — призналась автор публикации.

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Россиянка рассказала, что в главной комнате люди не только едят за столом, но еще готовят, проводят время вместе и даже спят. Отапливается жилье печками, которые работают на газу. Путешественница отметила, что от системы оплаты счетов за газ и свет она была в шоке.

«Если у нас в России мы платим по квитанциям раз в месяц, то узбекистанцы пополняют счет специальной карточки на ту сумму, которая у них есть на руках. Им включают свет и газ, и как только деньги на балансе заканчиваются — все вырубают», — удивилась блогерша, добавив, что если у семьи в какой-то момент нет денег, то она останется без света и отопления.

Еще одна особенность, которая поразила россиянку, — кухня на улице. Там местные жительницы готовят плов и пекут узбекские лепешки — патыр.

«После того как меня сытно и вкусно накормили и напоили чаем, потом спели песен под баян и национальный музыкальный инструмент домбра (надеюсь, я не ошибаюсь), я поняла, что такие люди, как в Узбекистане, в наше время встречаются редко!» — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с девушкой, у которой есть муж.

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      Алина Черненко
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