Столтенберг: еще не поздно поставить Украине новую военную помощь США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал новые возможные поставки помощи Украине. Об этом он высказался в беседе с американским телеканалом MSNBC

Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине словами «еще не поздно» и подчеркнул, что промедление с военной поддержкой США имело большие последствия.

«У России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении один к пяти и даже один к десяти, в зависимости от участка линии фронта», — указал он.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что украинские военные сбивают все меньше российских ракет и беспилотников из-за дефицита средств противовоздушной обороны (ПВО).

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направили для рассмотрения в Сенат.