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05:35, 21 апреля 2024Мир

Трамп отменил предвыборный митинг из-за шторма

Трамп отменил предвыборный митинг в Северной Каролине из-за угрозы бури

Фото: White House / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп отменил предвыборный митинг в городе Уилмингтон штата Северная Каролина из-за надвигающегося шторма. Обращение политика опубликовал YouTube-канал медиакомпании RSBN.

«Как вы знаете, будет плохая погода. Кажется, нас ждут гром, молнии, довольно серьезная буря», — сказал Трамп.

Политик выразил сожаление из-за отмены мероприятия и отметил, что безопасность американцев стоит на первом месте. Он пообещал провести митинг позднее.

Ранее Трамп пообещал лишить президентской неприкосновенности действующего главу государства Джозефа Байдена. Заявления политика прозвучали в преддверии принятия Верховным судом решения о президентской неприкосновенности Трампа. Ожидается, что в четверг суд окончательно вынесет вердикт о том, обладает ли он иммунитетом от судебного преследования. В частности, его хотят засудить по обвинению о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

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      Евгений Силаев
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