Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:34, 21 апреля 2024Мир

Американский миллиардер предрек Украине неизбежный крах

Миллиардер Сакс: крах Украины является неизбежным, несмотря на помощь США

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency

Крах Украины является неизбежным, несмотря на одобрение законопроекта об оказании военной помощи Киеву. Об этом написал американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс в соцсети X.

«Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», — отметил он.

По его словам, Федеральное правительство США «может напечатать еще больше денег, но оно не может просто так напечатать больше артиллерийских снарядов».

Дэвид Сакс также обратил внимание на то, что «войны в Ираке и Афганистане также начались с ежегодных выделений средств на сумму около 60 миллиардов долларов». При этом эксперт убежден, что в случае с Украиной речь идет не «просто о 61 миллиарде долларов». По словам Сакса, это только «нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Так, законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

В свою очередь, издание The Washington Post написало, что США предстоит затяжная борьба за оказание финансовой помощи Украине,

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?

      Американский миллиардер предрек Украине неизбежный крах

      Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

      В Конгрессе США раскритиковали решение о передачи помощи Украине

      В Германии предрекли скорую разработку Ираном ядерного оружия

      Военкоры сообщили о взятии российскими войсками населенного пункта в ДНР

      В небе над Брянской областью сбили два беспилотника

      Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал

      Стали известны подробности голосования по пакету помощи Украине

      Белгородской области выделили более двух миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше