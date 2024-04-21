Американский миллиардер предрек Украине неизбежный крах

Миллиардер Сакс: крах Украины является неизбежным, несмотря на помощь США

Крах Украины является неизбежным, несмотря на одобрение законопроекта об оказании военной помощи Киеву. Об этом написал американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс в соцсети X.

«Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», — отметил он.

По его словам, Федеральное правительство США «может напечатать еще больше денег, но оно не может просто так напечатать больше артиллерийских снарядов».

Дэвид Сакс также обратил внимание на то, что «войны в Ираке и Афганистане также начались с ежегодных выделений средств на сумму около 60 миллиардов долларов». При этом эксперт убежден, что в случае с Украиной речь идет не «просто о 61 миллиарде долларов». По словам Сакса, это только «нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Так, законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

В свою очередь, издание The Washington Post написало, что США предстоит затяжная борьба за оказание финансовой помощи Украине,