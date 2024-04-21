Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 21 апреля 2024Мир

В США предрекли затяжную борьбу за деньги для Украины

WP: США предстоит затяжная борьба за выделенные Украине деньги

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

США предстоит затяжная борьба за оказание финансовой помощи Украине, предрекло издание The Washington Post.

Отмечается, что по оценкам украинского правительства, Еврокомиссии и Всемирного банка на восстановление страны потребуется 486 миллиардов долларов. Во время совещаний Международного валютного фонда (МВФ) США предлагали Евросоюзу использовать для помощи Киеву замороженные российские активы. Окончательное решение должно быть принято в июне во время встречи лидеров G7, отмечает газета.

Европейские чиновники отказываются использовать российские резервы. Это связано с тем, что ответные меры обрушатся именно на блок, а не на США. В свою очередь, американский министр финансов Джанет Йеллен пытается найти компромисс.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?

      Американский миллиардер предрек Украине неизбежный крах

      Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

      В Конгрессе США раскритиковали решение о передачи помощи Украине

      В Германии предрекли скорую разработку Ираном ядерного оружия

      Военкоры сообщили о взятии российскими войсками населенного пункта в ДНР

      В небе над Брянской областью сбили два беспилотника

      Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал

      Стали известны подробности голосования по пакету помощи Украине

      Белгородской области выделили более двух миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше