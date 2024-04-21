В США предрекли затяжную борьбу за деньги для Украины

WP: США предстоит затяжная борьба за выделенные Украине деньги

США предстоит затяжная борьба за оказание финансовой помощи Украине, предрекло издание The Washington Post.

Отмечается, что по оценкам украинского правительства, Еврокомиссии и Всемирного банка на восстановление страны потребуется 486 миллиардов долларов. Во время совещаний Международного валютного фонда (МВФ) США предлагали Евросоюзу использовать для помощи Киеву замороженные российские активы. Окончательное решение должно быть принято в июне во время встречи лидеров G7, отмечает газета.

Европейские чиновники отказываются использовать российские резервы. Это связано с тем, что ответные меры обрушатся именно на блок, а не на США. В свою очередь, американский министр финансов Джанет Йеллен пытается найти компромисс.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.