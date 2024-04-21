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19:51, 21 апреля 2024Россия

Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

Развозжаев: ВМФ России проводит тренировки со стрельбой в Севастополе

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей города о тренировках Военно-морского флота (ВМФ) России. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале градоначальника.

«Ориентировочно до 20:00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия. В городе все спокойно», — написал он.

Противоподводно-диверсионное обеспечение (ППДО) предназначено для предотвращения диверсионно-разведывательных действий подводных диверсантов и сил спецопераций противника против государственных и военных объектов России.

Ранее в апреле в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России пресекли диверсию условного противника в ходе учений на Камчатке.

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