Катера «Грачонок» пресекли диверсию условного противника

Катера проекта «Грачонок» пресекли диверсию условного противника в ходе учений

Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России пресекли диверсию условного противника в ходе учений на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), передает ТАСС.

«В рамках выполнения первой курсовой задачи экипажи сдают нормативы по подготовке катеров к бою и походу, по противовоздушной обороне и организации действий экипажа в условиях радиационного и химического заражения. В ходе сдачи мероприятий К-2 экипажи катеров Тихоокеанского флота выполняют задачи по предназначению в акватории Авачинской бухты по сценарию отражения нападения диверсантов условного противника», — говорится в сообщении.

Там добавили, что экипаж катера отрабатывает элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде. Также личный состав проводит стрельбы по надводным целям из крупнокалиберных пулеметов и по подводным целям из противодиверсионных гранатометов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции «Анапа». В боевую подготовку пулеметных расчетов входит отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников условного противника.

В пресс-службе отметили, что в ходе сдачи курсовых задач личный состав выполняет нормативы по обслуживанию вооружения и узлов, а также готовит катера к приему оружия.

Ранее в апреле экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ выполнили поиск подлодок условного противника на учениях в Японском море.