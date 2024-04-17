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16:57, 17 апреля 2024Наука и техника

Катера «Грачонок» пресекли диверсию условного противника

Катера проекта «Грачонок» пресекли диверсию условного противника в ходе учений

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России пресекли диверсию условного противника в ходе учений на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), передает ТАСС.

«В рамках выполнения первой курсовой задачи экипажи сдают нормативы по подготовке катеров к бою и походу, по противовоздушной обороне и организации действий экипажа в условиях радиационного и химического заражения. В ходе сдачи мероприятий К-2 экипажи катеров Тихоокеанского флота выполняют задачи по предназначению в акватории Авачинской бухты по сценарию отражения нападения диверсантов условного противника», — говорится в сообщении.

Там добавили, что экипаж катера отрабатывает элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде. Также личный состав проводит стрельбы по надводным целям из крупнокалиберных пулеметов и по подводным целям из противодиверсионных гранатометов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции «Анапа». В боевую подготовку пулеметных расчетов входит отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников условного противника.

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В пресс-службе отметили, что в ходе сдачи курсовых задач личный состав выполняет нормативы по обслуживанию вооружения и узлов, а также готовит катера к приему оружия.

Ранее в апреле экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ выполнили поиск подлодок условного противника на учениях в Японском море.

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      Даниил Иринин
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