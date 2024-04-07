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00:11, 7 апреля 2024Наука и техника

«Громкий» и «Совершенный» отразили авианалет «противника» «Редутами»

Корветы ТОФ «Громкий» и «Совершенный» отразили авианалет «противника» на учениях

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипажи корветов проекта 20380 «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению массированного авианалета во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«По легенде учения, оперативная служба территориального центра управления ТОФ получила разведданные о том, что в направлении главной базы флота с аэродромов условного противника взлетели авиационные группы с целью нанесения удара с воздуха по военной инфраструктуре. Благодаря уверенным действиям личного состава корветов поэтапно был выполнен алгоритм обнаружения, целераспределения, сопровождения и уничтожения воздушных целей», — говорится в сообщении.

Экипажи кораблей условно применили зенитные ракетные комплексы «Редут» и артиллерийские установки А-190. Также командиры кораблей решили использовать дополнительные расчеты с переносными зенитными ракетными комплексами «Игла». Все условные цели, которые имитировали электронным способом, были уничтожены. В пресс-службе подчеркнули, что учение провели в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

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В январе гендиректор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский сообщил, что предприятие одновременно строит десять боевых кораблей для ТОФ России, включая шесть корветов.

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      Даниил Иринин
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