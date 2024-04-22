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21:24, 22 апреля 2024Из жизни

Бросившую новорожденную дочь в лесу женщину осудили через 40 лет

Бросившую новорожденную дочь у ручья жительницу США приговорили к году тюрьмы
Mary Snyder Crumlich

Mary Snyder Crumlich. Фото: Cath Snyder-Crumlich

В США осудили жительницу штата Нью-Джерси, которая в 1984 году бросила новорожденную дочь в лесу. Об этом сообщает Fox News.

57-летнюю Мэри Снайдер Крамлих из штата Южная Каролина приговорили к одному году тюрьмы в начале апреля. Выяснилось, что именно она является матерью девочки, которую обнаружили на Рождество рядом с городком Мендхэм почти 40 лет назад. Новорожденная, завернутая в одеяло и целлофановый пакет, лежала у ручья в лесу. Врачи не смогли ее спасти.

Установить личность ребенка и найти ее родителей по горячим следам не удалось. Местные полицейские посчитали делом чести найти преступницу и не закрывали дело. В 2014 году им удалось составить ДНК-профиль девочки. Еще через некоторое время судмедэксперты нашли совпадения профиля ребенка с ДНК некоего жителя Нью-Джерси, который свел счеты с жизнью в 2009 году. Мужчина оказался отцом девочки. Его родные помогли выйти на Крамлих. Женщина давно переехала в Южную Каролину, вышла замуж, стала матерью и бабушкой.

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Крамлих арестовали 23 апреля 2023 года. Год спустя ее приговорили к году тюремного заключения. Уточняется, что ее судили как подростка, так как на момент совершения преступления ей было 17 лет.

Начальник полиции Мендхэма Росс Джонсон заявил, что в деле остается много неясного. «Я очень надеюсь, что однажды она расскажет эту историю полностью, когда выйдет из тюрьмы. Правда, сомневаюсь, что это произойдет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что 60-летнего преступника из США, который, по версии следствия, расправился с 19-летней девушкой в 1980 году, признали виновным благодаря жвачке. Его ДНК совпало с биологическим материалом с места преступления.

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      Никита Савин
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