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17:39, 22 апреля 2024Экономика

Дачников призвали полить клубнику йодом

Эксперт Коврижных: йод является идеальной подкормкой для клубники

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Йод является идеальной подкормкой для клубники, рассказала изданию «МОС СМИ» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Для приготовления подкормки важно размешать в ведре воды стакан золы, залить его водой и добавить 10 капель йода. Средство нужно перемешать, затем приступить к его использованию. Вносить подкормку следует вокруг клубники. Каждый участок должен получить по 1,5 литра удобрения. Коврижных заявила, что благодаря такой подкормке плоды начнут удивлять количеством и качеством, а вредители и болезни больше не будут беспокоить.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала использовать для подкормки клубники табачную пыль. Она является отличным природным средством для борьбы с различными вредителями — тлей, муравьями, долгоносиков, крестоцветных блошек и других, а также эффективно удобряет почву. Двух литров табачной пыли хватит для трех клубничных грядок, отметила Коврижных.

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      Мария Черкасова
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