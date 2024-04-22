Дебоширы устроили стрельбу на российской свадьбе

В Сургуте компания мужчин устроила стрельбу на свадьбе

В Сургуте компания мужчин устроила стрельбу в одном из спальных районов города. Об этом сообщает URA.RU.

На улице Губкина около дома №23 проходила свадьба. Гости устроили стрельбу в воздух из пистолета. Жители сняли на видео дебоширов и их машины. Полицейские установили личности двух мужчин. Их машину изъяли и поставили на штрафстоянку. Теперь решается вопрос о привлечении этих граждан к ответственности.

Ранее стало известно, что в кафе «Октябрь» в центре Дербента неизвестный мужчина устроил стрельбу.