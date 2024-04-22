Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 22 апреля 2024Силовые структуры

Дебоширы устроили стрельбу на российской свадьбе

В Сургуте компания мужчин устроила стрельбу на свадьбе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Сургуте компания мужчин устроила стрельбу в одном из спальных районов города. Об этом сообщает URA.RU.

На улице Губкина около дома №23 проходила свадьба. Гости устроили стрельбу в воздух из пистолета. Жители сняли на видео дебоширов и их машины. Полицейские установили личности двух мужчин. Их машину изъяли и поставили на штрафстоянку. Теперь решается вопрос о привлечении этих граждан к ответственности.

Ранее стало известно, что в кафе «Октябрь» в центре Дербента неизвестный мужчина устроил стрельбу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Появилось видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

      Разницу в ценах на одинаковые квартиры в Подмосковье объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше