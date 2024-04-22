Глава ГУР Украины рассказал о нецензурных выводах по российскому перебежчику

Глава ГУР Буданов: из ситуации с Кузьминовым сделали нецензурные выводы

Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов не заботился о своей безопасности из-за желания славы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «BBC Украина».

Буданов ответил на вопрос о выводах после смерти Кузьминова в Испании. По его мнению, перебежчик не заботился о своей безопасности, а желание славы затмило ему глаза.

«Я бы вам нецензурно ответил, какие мы выводы сделали. Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей», — заявил глава ГУР. Он добавил, что надо было предотвратить публичные действия Кузьминова, в частности, приглашение знакомых из России.

19 февраля источники в ГУР сообщили изданию «Украинская правда», что Кузьминова, застрелили после того, как он пригласил к себе бывшую возлюбленную. Откуда именно приехала женщина, не уточнялось.