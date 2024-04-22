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15:38, 22 апреля 2024Россия

Глава Калининградской области назвал Канта русским трофеем

Калининградский губернатор Алиханов: Кант — русский трофей

Фото: Гавриил Григоров / POOL / ТАСС

Философ Иммануил Кант является русским трофеем, как и «все, что вы видите в Калининградской области». Об этом заявил глава российского эксклава Антон Алиханов. Слова главы региона приводит издание «Новый Калининград».

Россия должна разобраться с наследием мыслителя как «любой рачительный хозяин», сказал Алиханов во время пленарной сессии Международного кантовского конгресса «Мировое понятие философии». Глава российского региона напомнил, что в ходе Семилетней войны Кенигсберг мог стать российским городом, а Кант — подданным Российской империи.

Ранее Алиханов заявил, что Кант имеет прямое отношение к украинскому конфликту.

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      Алан Босиков
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