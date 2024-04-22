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11:58, 22 апреля 2024Мир

Глава военной разведки Израиля подал в отставку

ЦАХАЛ сообщила об отставке главы разведки Израиля Халива после событий 7 октября

Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава Управления разведки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Аарон Халива подал в отставку из-за событий 7 октября. Об этом сообщила ЦАХАЛ в Telegram.

«В соответствии с решением начальника Генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свой пост и уйдет в отставку из Армии обороны Израиля, как только его преемник будет назначен в рамках организованного профессионального процесса», — говорится в сообщении.

В заявлении на увольнение генерал Халива указал, что принимает ответственность за события 7 октября и в связи с этим уходит с поста главы израильской разведки. Он подчеркнул высокий профессионализм сотрудников Разведывательного управления ЦАХАЛ.

Начальник Генштаба поблагодарил генерала Халиву за 38-летнюю службу в рядах израильской армии, а также отметил его весомый вклад как в качестве солдата, так и в качестве руководителя.

7 октября палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве. Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху позднее заявил о переходе страны в «состояние войны».

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      Лина Пивоварова
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