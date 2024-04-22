Хирурги назвали выдающую прием «Оземпика» деталь внешности звезд

Хирург Раманадхам: впалые щеки и глаза выдают принимающих «Оземпик» звезд

Пластические хирурги назвали особенность внешности звезд, которые принимали препарат от диабета «Оземпик» для похудения. Соответствующий материал публикует New York Post.

За последний год знаменитости, пожелавшие сбросить лишние килограммы, начали массово использовать для этих целей препарат «Оземпик». Среди звезд, которых заподозрили в принятии препарата, оказались певица Джессика Симпсон, бывший возлюбленный Кортни Кардашьян Скотт Дисик, актер Джон Гудман и телеведущая Шэрон Осборн.

Врачи обратили внимание на побочный эффект данного метода похудения — «оземпическое лицо». По словам медиков, людей, которые принимают «Оземпик», выдают впалые щеки и глаза, а также обвисшая кожа на лице. «Оземпическое лицо похоже на лицо пациентов, которые очень быстро теряют вес по другим причинам. В том числе у них появляются морщины — это тоже отличительная деталь», — пояснила хирург Смита Раманадхам из Нью-Джерси.

Ранее в апреле о приеме «Оземпика» рассказала бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович.