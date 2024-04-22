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20:21, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Известная российская журналистка рассказала об угрозах

Журналистка Метлина заявила, что неизвестные угрожали безопасности ее сына

Кадр: «Эмпатия Манучи» / YouTube

Известная российская журналистка и телеведущая Наталия Метлина рассказала, что получала угрозы после выхода ее журналистского материала. Подробности она раскрыла в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube.

Метлина уточнила, что журналистское расследование касалось заместителя главы одного из российских министерств. По словам журналистки, когда она начала собирать материал, ей позвонили неизвестные и начали угрожать. «"Потом сгорит твоя машина (...), а потом начнутся проблемы у твоего сына"» — передала она содержание угроз.

При этом ведущая заявила, что она не считала подобные сообщения реальной угрозой своей безопасности. «Я боюсь только старости и нищеты. Не знаю, что такое "страшно". Я не лезу туда, где страшно», — добавила Метлина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала об угрозах в свой адрес. Она заявила, что ее угрожал убить украинец Ярослав Овсюк.

Метлина работает на телевидении с 1993 года. Она сотрудничала с Первым каналом, НТВ, «Пятым каналом». С 2014 года Метлина работает на канале «Звезда». В 2019 году она также стала депутатом Московской городской думы.

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