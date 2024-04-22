JPMorgan Chase направит триллионы долларов на климатические проекты

Банк JPMorgan Chase направит триллион долларов на климатические проекты

Американский банк JPMorgan Chase в ближайшие 10 лет направит 2,5 триллиона долларов на устойчивое развитие. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Долгосрочные цели инвестиций дополнят финансовую стратегию банка, учитывающую Парижское соглашение, и ускорят переход к низкоуглеродной экономике. Для этого JPMorgan планирует поощрять решения, направленные на достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

В том числе триллион долларов будет выделен на поддержку климатических проектов, в рамках которых ведется поиск решений в сфере чистой энергетики и сокращения углеродного следа. Другая часть средств пойдет на финансирование и упрощение транзакций, которые поддерживают социально-экономическое развитие и качество жизни в развивающихся странах. Кроме того, JPMorgan планирует финансировать малый бизнес, жилищное кредитование, а также проекты, связанные с образованием и здравоохранением.