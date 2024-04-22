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10:40, 22 апреля 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась с обнаженной грудью в рекламе своего бренда

Фото: @khy

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась топлес для рекламы своего нового бренда одежды Khy. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость приняла участие в фотосессии в рамках продвижения джинсовой коллекции Drop 005. На размещенном снимке она позировала в синих брюках из денима, лежа на животе и прикрыв руками обнаженную грудь.

Кроме того, звезда позировала одновременно в нескольких надетых друг на друга штанах, сидя с согнутыми ногами и голым бюстом. Дженнер рассказала, что данная коллекция создана совместно с украинским дизайнером Наташей Зинько.

В марте сообщалось, что защитница этичной моды, основательница организации Collective Fashion Justice Эмма Хаканссон, которая выступает против несправедливости в сфере фэшн-индустрии, раскритиковала деятельность бренда Khy.

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      Карина Черных
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