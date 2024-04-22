Разницу в ценах на одинаковые квартиры в Подмосковье объяснили

Риелтор Рачкова: цены на одинаковые лоты в Подмосковье могут разниться на ₽2 млн

Порой разница в ценах на одинаковые квартиры в Подмосковье доходит до двух миллионов рублей. Причину такого подорожания объектов в разговоре с РИАМО объяснила основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент «Гильдии риелторов Московской области» Татьяна Рачкова.

По ее словам, это могут быть даже лоты в одном доме, с одинаковыми планировками. Существенно увеличить стоимость недвижимости позволяет ремонт. Отделка от застройщика на рынке котируется намного ниже качественного ремонта с использованием дорогих материалов. Помимо этого, напоминает эксперт, цена объекта зависит от общей площади, этажности, года постройки дома, вида из окна и развитости местной инфраструктуры. Кроме того, поднять цену можно, оставив при продаже в квартире мебель и технику, поясняет риелтор.

Стартовая цена определяет прибыль от продажи и скорость выхода на сделку, поэтому крайне важно правильно ее задать. Любителям для этого будет достаточно изучить объявления о продаже идентичных вариантов на популярных онлайн-площадках, рассказала Рачкова.

Этот способ простой и бесплатный, однако негарантированный. При определении реальной стоимости объекта продавца могут смутить лоты, размещенные в сети по сниженной или, наоборот, неоправданно высокой цене. Более правдоподобную стоимость можно выяснить, лично сходив на показ квартиры, отмечает собеседник агентства.

Ранее россиянам рассказали, как при покупке распознать затопленную квартиру. На проблемное прошлое жилья указывают следы протечек и запах сырости. Также при осмотре лота стоит обратить внимание на состояние подъезда — в частности, рассмотреть, есть ли на верхних этажах подтеки.