Лидера молдавской оппозиционной партии забрали на допрос после визита в Москву

Лидера партии «Возрождение» допрашивают после визита в Москву

Лидера молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталью Параску забрали на допрос после визита в Москву. Об этом сообщила ТАСС депутат парламента республики Марина Таубер.

«Сейчас она находится на допросе у сотрудников СИБ (Служба информации безопасности). Территориально я не могу сказать, происходит это в аэропорту или в офисе СИБ», — поведала Таубер.

Ранее вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали пассажиров, которые вернулись со съезда молдавских политиков в Москве.

21 апреля ряд молдавских оппозиционных партий вошли в предвыборный блок «Победа». О его создании объявил председатель партии «Шор» Илан Шор во время съезда молдавских политиков в российской столице.