На Украине раскрыли стоимость незаконного выезда мужчин из страны

Погранслужба Украины: уклонисты платят за незаконный выезд до 10 тысяч долларов

Мужчины призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд с Украины. Об этом заявил представитель госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РИА Новости.

«Когда задерживаются нарушители, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов незаконных схем выезда, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали», — заявил Демченко.

По его словам, часто происходят случаи на границе, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников. Он пояснил, что это связано с тем, что для несовершеннолетних не предусмотрена уголовная ответственность за подобные действия.

Ранее стало известно, что в Гомельской области Белоруссии зафиксировали первый случай пересечения границы с Украиной по Днепру. 17 марта украинец пытался проникнуть на территорию Белоруссии и был задержан в трех километрах восточнее населенного пункта Брагин. Мужчина смог переплыть через Днепр на надувном матрасе.