На Западе заявили о начале поставок США вооружений Украине в ближайшие дни

The Times: Пентагон может поставить оружие на Украину в течение ближайших дней

Пентагон может поставить оружие на Украину в течение ближайших дней. О скором начале поставок Вашингтоном Киеву вооружений сообщает газета The Times.

Отмечается, что Вашингтон не сообщил, какое оружие будет отправлено, но украинская сторона назвала приоритетное вооружение. Аналитики подчеркивают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка зенитно-ракетных комплексов.

«Украине нужны ракеты-перехватчики большой дальности, чтобы противостоять планирующим бомбам России, которые она использует для нанесения ударов по оборонительным позициям и гражданским объектам, таким как электростанции», — сказала почетный научный сотрудник департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ряд стран Европейского союза (ЕС) готовы поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы к ним в ближайшее время.