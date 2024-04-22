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18:11, 22 апреля 2024Мир

Боррель заявил о готовности стран ЕС поставить Украине системы ПВО

Боррель: ряд стран ЕС готовы поставить Украине системы ПВО в ближайшее время
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) готовы поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы к ним в ближайшее время. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Украине не хватает оружия для защиты и отражения агрессии. Я рад, что ряд стран выразили намерение сделать поставки систем ПВО и боеприпасов к ним Украине», — сказал он.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза и НАТО вынуждают Грецию и Испанию поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Лидерам государств было сказано, что их потребности в таких системах ПВО, как Patriot и С-300, «не так велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у Варшавы нет зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно было бы передать Украине.

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      Семен Александров
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