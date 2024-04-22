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15:47, 22 апреля 2024Мир

Польша заявила об отсутствии зенитно-ракетных комплексов для поставок Украине

Премьер Польши Туск: у Варшавы нет ЗРК Patriot, которые можно передать Украине

Фото: Reuters

У Варшавы нет зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно передать Украине. Об отсутствии у Польши ЗРК для поставок Киеву заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности», — сказал он. По его словам, который находится на боевом дежурстве в районе польского Жешува находится под контролем американских военных.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза и НАТО вынуждают Грецию и Испанию поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Лидерам государств было сказано, что их потребности в таких системах ПВО, как Patriot и С-300, «не так велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что страны-члены Североатлантического альянса скоро могут отправить на Украину ЗРК Patriot. Он добавил, что блока развивают свою оборонную промышленность, чтобы они могли наращивать производство не только новых систем, но и иметь возможность обновлять все уже имеющиеся.

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      Семен Александров
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