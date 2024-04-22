Отца обвиняемого в расправе над байкером в Москве арестовали

Суд в Москве арестовал отца Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за парковки

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Низами Аббасова — отца Шахина Аббасова, обвиненного в расправе над байкером из-за замечания о неправильной парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Низами Аббасов пробудет под стражей два месяца, до 18 июня.

Как передает ТАСС, при обыске у него нашли и изъяли 70 миллионов рублей в различной валюте. Мужчина заявил, что накопил деньги за десять лет. Следствие полагает, что Низами Аббасов причастен к другим преступлениям, а также давал деньги для сокрытия преступления сына.

Ранее сообщалось, что родители потерпевшего подали заявление о поступающих угрозах со стороны родственников обвиняемых по делу — Шахина Аббасова и Нахида Гусейнова.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний Аббасов ударил ножом байкера из-за замечания, после чего скрылся с места преступления. В деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении