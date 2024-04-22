Родители байкера подали заявление об угрозах от родственников Аббасова

Родители убитого байкера подали заявление об угрозах от родственников Аббасова

Родители байкера Кирилла Ковалева подали заявление о поступающих угрозах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны.

По его словам, семье Ковалева угрожают родственники обвиняемых по делу — Шахина Аббасова и Нахида Гусейнова.

Ранее следователь заявляла, что отец Аббасова пытался договориться с родственниками потерпевшего и помочь сыну избежать уголовного дела.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого Аббасов скрылся с места преступления, его вместе с братьями задержали в Ростовской области. Аббасова и Гусейнова арестовали, вину они не признали.