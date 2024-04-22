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14:54, 22 апреля 2024Силовые структуры

Отец ударившего ножом москвича из-за парковки хотел договориться с потерпевшими

Отец убившего москвича из-за парковки хотел договориться с потерпевшими
Шахин Аббасов

Шахин Аббасов. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Отец Шахина Аббасова, обвиняемого в расправе над москвичом на парковке в Люблино, пытался договориться с родственниками потерпевшего. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По данным следователя, мужчина хотел отрегулировать вопрос, чтобы помочь сыну избежать уголовного дела.

17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого Аббасов скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области.

В деле фигурируют шесть человек. Им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении. Следствие просит их арестовать.

Аббасов вину не признал и заявил, что не хотел, чтобы так получилось.

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      Илона Палей
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