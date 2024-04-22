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12:39, 22 апреля 2024Россия

Плавающие в озере гробы заметили в российском городе

В Саранске заметили плавающие в озере гробы

Кадр: страница «Лента новостей Саранска» во ВКонтакте

Жители Саранска заметили плавающие в озере гробы. Появившуюся с соцсетях видеозапись опубликовало издание «Подъем» в Telegram.

На кадрах видны два деревянных гроба в воде у берега. Также можно заметить горизонтальные перекладины, которые обычно приколачивают к нижней поверхности гроба.

В местной дирекции коммунального хозяйства и благоустройства подтвердили обнаружение «деревянных ящиков, по форме напоминающих гробы». Гробы пустые и не представляют опасности, добавили там. После публикации видеозаписи их утилизировали.

Ранее в Госдуме сообщили о подтоплении кладбища в городе Орске Оренбургской области, пострадавшем от сильнейшего за последние годы паводка. Депутат Нина Останина заявила, что «все это чревато опасными последствиями», и потребовала «направить туда комиссию».

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      Алан Босиков
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