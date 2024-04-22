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18:22, 22 апреля 2024Мир

Полковник НАТО признал неспособность Украины победить Россию

Полковник в отставке Рубио заявил о неспособности Украины победить Россию

Фото: Manu Brabo / AP

Украина не способна победить Россию в военном конфликте, несмотря на все ожидания стран НАТО. Об этом в интервью газете Razon сообщил испанский полковник в отставке Франсиско Рубио.

«Западный мир не может согласиться на поражение Украины, потому что с точки зрения нашей безопасности было бы неудачей, если бы Россия выиграла войну. Проблема в том, что Украина не в состоянии победить», — сказал бывший военный, добавив, что конфликт закончится потерей Украиной территорий.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением Киева.

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      Виктория Кондратьева
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