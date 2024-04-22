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09:29, 22 апреля 2024Россия

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил евреев страны с праздником Песах, Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Этот древний, особо почитаемый последователями иудаизма праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа – избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы, символизирует торжество идеалов добра и справедливости», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин указал на значимый вклад евреев в укрепление межрелигиозного диалога в России, а также в воспитание молодежи, просвещение и благотворительность.

10 апреля глава государства поздравил мусульман с Ураза-байрамом. Путин тогда указал на роль мусульманской общины в сохранении межнационального согласия в России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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